Stop vaccini a Baronissi, l'ira di Valiante (Di martedì 27 aprile 2021) di Erika Noschese Procedono a ritmo spedito le vaccinazioni per i pazienti diabetici. La somministrazione è iniziata sabato mattina, presso il poliambulatorio dell'Asl di Pastena per poi proseguire per tutta la giornata di ieri, grazie al lavoro e al coordinamento della dottoressa Paky Memoli, responsabile della rete diabetologia dell'Asl di Salerno. Ai pazienti diabetici è stato somministrato il farmaco Pfizer e grazie alla tecnologia della Smart Digital si conosce tutta la storia clinica del paziente, dalle analisi del sangue ad altre indagini: cardiologiche, renali, oculistiche. "Qui nel nostro centro coniughiamo la tecnologia e il rapporto umano con il paziente", ha dichiarato la dottoressa Paky Memoli. Nel frattempo, è scoppiata la polemica a Baronissi. Ieri, infatti, non sono stati somministrati i vaccini e la decisione ha fatto storcere il naso ...

