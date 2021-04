Recovery: Draghi, ‘gran parte risorse infrastrutture a rete ferroviaria’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma 26 apr. (Adnkronos) – “La Missione 3 dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa. Nel complesso a questa finalità sono allocati oltre 31 miliardi. Gran parte delle risorse è destinata all’ammodernamento e al potenziamento della rete ferroviaria”. Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma 26 apr. (Adnkronos) – “La Missione 3 dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di unadidi trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa. Nel complesso a questa finalità sono allocati oltre 31 miliardi. Grandelleè destinata all’ammodernamento e al potenziamento dellaferroviaria”. Lo dice il premier Marioalla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

