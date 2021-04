Recovery: Draghi, ‘dopo sofferenze e paure non possiamo dimenticarci degli anziani’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Nel più generale ambito sociosanitario, introduciamo un’importante riforma per la non autosufficienza, con l’obiettivo primario di offrire risposte ai problemi degli anziani. Questa misura affronta in maniera coordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle conseguenze dell’invecchiamento”. Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Nel più generale ambito sociosanitario, introduciamo un’importante riforma per la non autosufficienza, con l’obiettivo primario di offrire risposte ai problemianziani. Questa misura affronta in maniera coordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle conseguenze dell’invecchiamento”. Lo dice il premier Marioalla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - NatDeGregorio : RT @amendolaenzo: ‘Sbaglieremmo tutti a pensare che il Recovery pur nella sua storica importanza sia solo un insieme di progetti, di numeri… - franco67238399 : Recovery, Draghi oggi alla Camera per illustrare il Piano -