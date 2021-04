Quando torneremo alla normalità: le previsioni di Bill Gates (Di lunedì 26 aprile 2021) Bill Gates, imprenditore e fondatore di Microsoft, ha fatto una previsione che se dovesse avverarsi renderebbe tutti più serena. Secondo lui il mondo tornerà alla completa normalità alla fine del 2022. Nonostante sia certo che il Coronavirus non sparirà entro il prossimo anno, ciò che è probabile aspettarsi è che le cifre dei contagi saranno irrisorie. Bill Gates tuttavia ha sottolineato che questa pandemia ci servirà per prepararci come si deve alle future che potrebbero venire; teme infatti che ciò che abbiamo vissuto possa essere dimenticato, un po’ come quanto accaduto con l’Ebola in passato. Leggi anche: Primo giorno per il Lazio in zona gialla: oggi 964 nuovi casi, aumentano i morti Coronavirus: i Paesi ricchi e le ingiustizie sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021), imprenditore e fondatore di Microsoft, ha fatto una previsione che se dovesse avverarsi renderebbe tutti più serena. Secondo lui il mondo torneràcompletafine del 2022. Nonostante sia certo che il Coronavirus non sparirà entro il prossimo anno, ciò che è probabile aspettarsi è che le cifre dei contagi saranno irrisorie.tuttavia ha sottolineato che questa pandemia ci servirà per prepararci come si deve alle future che potrebbero venire; teme infatti che ciò che abbiamo vissuto possa essere dimenticato, un po’ come quanto accaduto con l’Ebola in passato. Leggi anche: Primo giorno per il Lazio in zona gi: oggi 964 nuovi casi, aumentano i morti Coronavirus: i Paesi ricchi e le ingiustizie sui ...

