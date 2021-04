Pomodoro straniero 'spacciato' per italiano: sei indagati, sequestrate tonnellate di conserve (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo quanto scoperto dai carabinieri, il prodotto finale era composto in percentuali variabili da concentrato di Pomodoro proveniente da Paesi extra Ue, e poi etichettato come ''100% made in ... Leggi su today (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo quanto scoperto dai carabinieri, il prodotto finale era composto in percentuali variabili da concentrato diproveniente da Paesi extra Ue, e poi etichettato come ''100% made in ...

Advertising

PalermoToday : Pomodoro straniero 'spacciato' per italiano: sei indagati, sequestrate tonnellate di conserve … - romatoday : Pomodoro straniero 'spacciato' per italiano: sei indagati, sequestrate tonnellate di conserve … - Today_it : Pomodoro straniero 'spacciato' per italiano: sei indagati, sequestrate tonnellate di conserve - ColombaMongiell : Grati ai @_Carabinieri_ per aver scoperto la maxitruffa dell'azienda #petti che trasformava prodotto straniero etic… - FilippoGiov : #Toscana #Toscani Pomodoro straniero spacciato per italiano - -