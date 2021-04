Non solo numeri, nel Recovery «ci sono le vite degli italiani» (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente del Consiglio presenta il Pnrr alla Camera: oltre 200 miliardi per digitalizzazione, transizione ecologica, istruzione, sanità, infrastrutture, giustizia «Il gusto del futuro prevarrà sulla corruzione, sulla stupidità e sugli interessi costituiti». Con queste parole il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha lanciato alla Camera la volata finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da presentare alla Commissione europea entro venerdì. «Non un insieme di progetti, tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi e scadenze. Metteteci dentro le vite degli italiani», ha detto ha detto l’inquilino di palazzo Chigi . «Ho fiducia che l’appello allo spirito repubblicano verrà ascoltato il mio non è sconsiderato ottimo ma fiducia negli italiani». L’ex presidente della ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente del Consiglio presenta il Pnrr alla Camera: oltre 200 miliardi per digitalizzazione, transizione ecologica, istruzione, sanità, infrastrutture, giustizia «Il gusto del futuro prevarrà sulla corruzione, sulla stupidità e sugli interessi costituiti». Con queste parole il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha lanciato alla Camera la volata finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da presentare alla Commissione europea entro venerdì. «Non un insieme di progetti, tanto necessari quanto ambiziosi, di, obiettivi e scadenze. Metteteci dentro le», ha detto ha detto l’inquilino di palazzo Chigi . «Ho fiducia che l’appello allo spirito repubblicano verrà ascoltato il mio non è sconsiderato ottimo ma fiducia negli». L’ex presidente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Custode - eremita di Budelli lascia l'isola,addio dopo 32 anni "E una ventina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto, psicologicamente e non solo, da Budelli e da tutti voi che mi sostenete. Ora pero mi sono veramente rotto le ...

Solo 4.148 le persone vaccinate, un calo dovuto non solo al fatto che ieri era domenica ma soprattutto alla chiusura, per tutto il giorno, dell'hub di Sassari alla Promocamera per mancanza di vaccini.

Pnrr, Draghi presenta il Piano: “Non solo progetti: c’è il destino del Paese” Resto al Sud L’Europa apre ai turisti Usa: “Quelli vaccinati potranno entrare” Si tratterebbe di un grande passo verso la normalizzazione, visto che i viaggi non essenziali dagli Usa verso l'Ue sono vietati da oltre un anno proprio per limitare la propagazione del virus.

Premio a costruttori Ponte Genova,Bucci lo dedica a genovesi "Accetto il premio ma so che non è solo per me, è per tutte le 1200 persone che a vario titolo hanno lavorato per la realizzazione del ponte, senza mai fermarsi di fronte alle difficoltà, agli imprevi ...

