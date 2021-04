Moni Ovadia attacca Draghi | ' Scandalizzato che non abbia speso una parola per il teatro'

Advertising

Piergiulio58 : Recovery, Moni Ovadia: ''Scandalizzato da Draghi, neanche un accenno al teatro''. - RossanoZucca : RT @SecolodItalia1: Moni Ovadia: “Draghi scandaloso, neanche un accenno al teatro. Possiamo pure morire” - soloio0509 : RT @SecolodItalia1: Moni Ovadia: “Draghi scandaloso, neanche un accenno al teatro. Possiamo pure morire” - tormalina33 : RT @SecolodItalia1: Moni Ovadia: “Draghi scandaloso, neanche un accenno al teatro. Possiamo pure morire” - SecolodItalia1 : Moni Ovadia: “Draghi scandaloso, neanche un accenno al teatro. Possiamo pure morire” -

Ultime Notizie dalla rete : Moni Ovadia

Yahoo Finanza

E' quanto dicesul discorso tenuto dal premier a Montecitorio per la presentazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. ''Sono stupito perché so che Draghi è una persona seria e ...... scrittrice Premio Nobel per la Letteratura , a Jhumpa Lahiri, Premio Pulitzer, da Alessandro Baricco a Erri De Luca , da una protagonista della canzone italiana come Nada a, da volti ...L'attore commenta discorso tenuto dal premier a Montecitorio per la presentazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza ...Dal 18 al 26 giugno ritorna Salerno Letteratura, il più grande festival letterario del Sud: nove giorni a cui parteciperanno scrittori, musicisti, attori e artisti italiani ...