Mia Neal parla delle donne trans nere e del razzismo (Di lunedì 26 aprile 2021) Alla 93esima cerimonia degli Academy Awards di oggi, Mia Neal e Jamika Wilson sono state le prime donne nere a vincere un Oscar nella categoria Miglior trucco e acconciatura. Sono stati premiati per il loro lavoro nel film Il fondo nero di Ma Rainey, con Viola Davis. Cosa ha detto “Posso immaginare donne trans nere in piedi qui, e sorelle asiatiche, e le nostre sorelle latine e donne indigene. E so che un giorno non sarà insolito o rivoluzionario, sarà semplicemente normale”. Neal ha condiviso la lotta della sua famiglia contro il razzismo in America, e perché questo le dà speranza che altre persone emarginate alla fine non solo rompano le barriere, ma le rendano un problema del passato. E ancora “Mio nonno era un aviatore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) Alla 93esima cerimonia degli Academy Awards di oggi, Miae Jamika Wilson sono state le primea vincere un Oscar nella categoria Miglior trucco e acconciatura. Sono stati premiati per il loro lavoro nel film Il fondo nero di Ma Rainey, con Viola Davis. Cosa ha detto “Posso immaginarein piedi qui, e sorelle asiatiche, e le nostre sorelle latine eindigene. E so che un giorno non sarà insolito o rivoluzionario, sarà semplicemente normale”.ha condiviso la lotta della sua famiglia contro ilin America, e perché questo le dà speranza che altre persone emarginate alla fine non solo rompano le barriere, ma le rendano un problema del passato. E ancora “Mio nonno era un aviatore ...

Advertising

CinemaMorbegno : Oscar miglior trucco e parrucco Ma Rainey’s Black Bottom, Matiki Anoff, Mia Neal, Larry M. Cherry - RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: Miglior trucco, vince Ma Rainey's Black Bottom (l'Italia sperava nell'Oscar per il miglior trucco a Pinocchio) il prem… - asabesi : RT @cinematografoIT: #RdCOscar L'Oscar per i migliori trucco e acconciature va a Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson per il film… - BibliotecaDesio : RT @cinematografoIT: #RdCOscar L'Oscar per i migliori trucco e acconciature va a Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson per il film… - tamirisgs : mia neal o nome dela, gente ?? -