“Massimo, ci sono i carabinieri.” Gelo negli studi di ‘Non è l’arena’, Giletti resta a bocca aperta. Cos’è successo (Di lunedì 26 aprile 2021) Una diretta movimentata quella della scorsa puntata di Non è l’Arena, la trasmissione che va in onda su La7 condotta da Massimi Giletti che si è trovato ad assistere alla protesta pacifica indetta a Firenze da parte di ristoratori, piccoli imprenditori e lavoratori in difficoltà economiche a causa del Covid. Protesta pacifica Nonostante il coprifuoco delle ore 22 ancora in vigore, sono stati centinaia i lavoratori che si sono dati appuntamento in piazza, le restrizioni sono ancora dure e le difficoltà non accennano a diminuire, e il punto focale della protesta è proprio l’orario del coprifuoco, così Non è l’Arena si trova a mandare in diretta le immagini di quella che il conduttore chiama appunto una rivolta pacifica. sono centinaia e centinaia le persone scese in strada per manifestare, ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 26 aprile 2021) Una diretta movimentata quella della scorsa puntata di Non è l’Arena, la trasmissione che va in onda su La7 condotta da Massimiche si è trovato ad assistere alla protesta pacifica indetta a Firenze da parte di ristoratori, piccoli imprenditori e lavoratori in difficoltà economiche a causa del Covid. Protesta pacifica Nonostante il coprifuoco delle ore 22 ancora in vigore,stati centinaia i lavoratori che sidati appuntamento in piazza, le restrizioniancora dure e le difficoltà non accennano a diminuire, e il punto focale della protesta è proprio l’orario del coprifuoco, così Non è l’Arena si trova a mandare in diretta le immagini di quella che il conduttore chiama appunto una rivolta pacifica.centinaia e centinaia le persone scese in strada per manifestare, ...

Advertising

Corriere : #Oscars2021 Nessun #Oscar per l'Italia: né #LauraPausini, né Massimo Cantini Parrini (che era in lizza per i costu… - Corriere : #Oscars2021 L'Oscar per la miglior canzone originale va a 'Fight for you' Nessun Oscar per l'Italia: né… - virginiaraggi : Oggi, in occasione del Natale di Roma, ho assistito a uno spettacolo davvero emozionante: due bandiere enormi con i… - NewsProclub : RT @SambaDoBrasil4: Buonasera, sono un ATT, cerco club. Valuto. - Solo progetti nuovi - Massimo di VPG serie E - Gioco lento e palla alta… - DZuco31 : RT @Libero_official: Massimo #Galli critica le riaperture e tuona: 'Il #Coprifuoco è una decisione politica. I numeri sono in realtà il dop… -