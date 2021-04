“Mai più chiusi in zona rossa!” (Di lunedì 26 aprile 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da Diana Romano, parrucchiera di Milano, e Romina paludi estetista di Roma “Le imprese del settore bellessere hanno sempre assicurato la rigorosa osservanza dei protocolli igienico-sanitari e non è un caso che saloni di acconciatura e centri estetici non abbiano rappresentato fonte di contagio. L’organizzazione e le modalità di svolgimento dei servizi di acconciatura ed estetica, inoltre, in virtù del sistema di prenotazione adottato, non provocano assembramenti. La chiusura delle attività in zona rossa alimenta la piaga dell’abusivismo generando gravi danni economici alle imprese regolari già stremate dalla crisi e favorendo la diffusione dei contagi in quanto sono ignorati i protocolli e le misure di sicurezza. Noi, Romina paludi e Diana Romano, portavoci tramite una petizione di 20mila firme della categoria ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 26 aprile 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da Diana Romano, parrucchiera di Milano, e Romina paludi estetista di Roma “Le imprese del settore bellessere hanno sempre assicurato la rigorosa osservanza dei protocolli igienico-sanitari e non è un caso che saloni di acconciatura e centri estetici non abbiano rappresentato fonte di contagio. L’organizzazione e le modalità di svolgimento dei servizi di acconciatura ed estetica, inoltre, in virtù del sistema di prenotazione adottato, non provocano assembramenti. La chiusura delle attività inrossa alimenta la piaga dell’abusivismo generando gravi danni economici alle imprese regolari già stremate dalla crisi e favorendo la diffusione dei contagi in quanto sono ignorati i protocolli e le misure di sicurezza. Noi, Romina paludi e Diana Romano, portavoci tramite una petizione di 20mila firme della categoria ...

Advertising

SeaWatchItaly : Buon 25 aprile! Oggi, così come ogni giorno, noi di #SeaWatch teniamo alta la bandiera di Azione Antifascista, pe… - Rinaldi_euro : Questo già si sente Presidente del Consiglio! ?????? Letta: 'Mai più No della Lega al Governo. Salvini decida: dentro… - SkyTG24 : 35 anni fa, all'1.23, il reattore numero 4 della centrale nucleare di #Chernobyl esplode come una pentola a pressio… - chrrybl0ssm : RT @RAINB0SE0K: non sta a noi decidere se il testo debba essere in inglese, i bangtan comunque ci hanno lavorato sopra, forse anche di più… - MartinaMartux : RT @SkyTG24: 35 anni fa, all'1.23, il reattore numero 4 della centrale nucleare di #Chernobyl esplode come una pentola a pressione: è il pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Xiaomi sarà la prima azienda a impiegare il sensore fotografico Samsung da 200 Megapixel Un altro noto leaker, Ice Universe , afferma che il sensore da 200 Megapizel avrà pixel da 0,64 µm, i più piccoli mai realizzati. Il sensore avrà un formato ottico 1/1,37 , quindi più piccolo del GN2 ...

Distanziamento negli spazi chiusi insensato". Lo studio smentisce l' Oms Il CDC e l'OMS non hanno mai fornito una spiegazione per questo, hanno detto solo che questo è ciò ... si basa su studi su tosse e starnuti, in cui si osservano le particelle più grandi che potrebbero ...

Milva: Malgioglio, se ne va la più grande artista italiana Ansa Un altro noto leaker, Ice Universe , afferma che il sensore da 200 Megapizel avrà pixel da 0,64 µm, ipiccolirealizzati. Il sensore avrà un formato ottico 1/1,37 , quindipiccolo del GN2 ...Il CDC e l'OMS non hannofornito una spiegazione per questo, hanno detto solo che questo è ciò ... si basa su studi su tosse e starnuti, in cui si osservano le particellegrandi che potrebbero ...