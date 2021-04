Lino Banfi ‘torna' a sorpresa sul set di Un medico in famiglia (Di lunedì 26 aprile 2021) Grandi emozioni nella puntata di Oggi è un altro giorno del 26 aprile. Serena Bortone ha aperto la trasmissione ricordando Milva, la cantante morta a 81 anni. In studio erano presenti come affetti stabili Lidia Schillaci, Romina Carrisi e Gigliola Cinquetti. Non è mancata la rubrica ‘Lino Nazionale' con Lino Banfi che ha ricevuto una sorpresa inaspettata e soprattutto emozionante. Tra gli ospiti in studio è stata presente Wilma De Angelis, la quale ha recentemente spento le 91 candeline. Infine c'è stato l'intervento di Pierferdinando Casini. Oggi è un altro giorno, Lino Banfi e il mistero su Milva La puntata di Oggi è un altro giorno del 26 aprile è cominciata con un ricordo alla deceduta Milva. L'artista, che era affetta da tempo di una malattia neurologica, è venuta a mancare lo ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 aprile 2021) Grandi emozioni nella puntata di Oggi è un altro giorno del 26 aprile. Serena Bortone ha aperto la trasmissione ricordando Milva, la cantante morta a 81 anni. In studio erano presenti come affetti stabili Lidia Schillaci, Romina Carrisi e Gigliola Cinquetti. Non è mancata la rubrica ‘Nazionale' conche ha ricevuto unainaspettata e soprattutto emozionante. Tra gli ospiti in studio è stata presente Wilma De Angelis, la quale ha recentemente spento le 91 candeline. Infine c'è stato l'intervento di Pierferdinando Casini. Oggi è un altro giorno,e il mistero su Milva La puntata di Oggi è un altro giorno del 26 aprile è cominciata con un ricordo alla deceduta Milva. L'artista, che era affetta da tempo di una malattia neurologica, è venuta a mancare lo ...

Advertising

Noiconsalvini : ?? LO SFOGO DI LINO BANFI - LegaSalvini : ?? LO SFOGO DI LINO BANFI - Nicola23453287 : RT @FratellidItalia: Bravo Lino Banfi. La cultura e i suoi lavoratori sono stati penalizzati per troppo tempo. L'Italia deve ripartire per… - AlbertoTrivella : RT @FratellidItalia: Bravo Lino Banfi. La cultura e i suoi lavoratori sono stati penalizzati per troppo tempo. L'Italia deve ripartire per… - EnryMad : RT @FratellidItalia: Bravo Lino Banfi. La cultura e i suoi lavoratori sono stati penalizzati per troppo tempo. L'Italia deve ripartire per… -