La Figc sulla Superlega passa dalle parole ai fatti (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Consiglio Federale della Figc, dopo tanti giorni di dibattito sulla Superlega, ha virato sulle scelte concrete di modifica delle regole per scongiurare altri tentativi delle big. Il Consiglio Federale ha votato l'inserimento di una norma che entrerà nell'art.16 delle Noif. La regola reciterà questo testo: "Ai fini dell'iscrizione al campionato la società si impegna Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

