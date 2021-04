Italgas | Seaside e TEG si uniscono | nasce player efficienza energetica

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – È stata perfezionata oggi la fusione tra le due Esco del Gruppoe TEG (Toscana Energia GREEN) – che dà vita a undi livello nazionale nel settore dell’. L’efficacia della fusione – spiega una nota – che vede l’incorporazione di TEG da parte di, è stabilita a partire dal 1° maggio prossimo e consentirà alle due società di unire le rispettive forze, know-how e tecnologie, maturate in ambiti diversi, proponendo al mercato un’offerta in grado di soddisfare la quasi totalità delle esigenze dei settori pubblico e privato., infatti, è maggiormente orientata al settore privato e offre servizi innovativi di consulenzanegli ambiti industriale e residenziale; TEG opera invece ...

