Isola dei Famosi 2021, nomination: i nominati di oggi, 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Quali sono i concorrenti finiti in nomination (nominati) oggi – lunedì 26 aprile – all’Isola dei Famosi 2021? I naufraghi nominati al termine della puntata sono stati… notizia in aggiornamento… Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata in onda giovedì 29 aprile 2021? Giovedì la risposta. Come si vota Abbiamo visto i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 finiti in nomination oggi – lunedì 26 aprile 2021 -, ma come si vota (televoto) per i naufraghi? Si può votare in quattro modi differenti: APP MEDIASET PLAY: Accedendo all’applicazione ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) Quali sono i concorrenti finiti in– lunedì 26– all’dei? I naufraghial termine della puntata sono stati… notizia in aggiornamento… Il concorrente meno votato sarà eliminato nella prossima puntata in onda giovedì 29? Giovedì la risposta. Come si vota Abbiamo visto i concorrenti dell’deifiniti in– lunedì 26-, ma come si vota (televoto) per i naufraghi? Si può votare in quattro modi differenti: APP MEDIASET PLAY: Accedendo all’applicazione ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - vafanciorocazo : #isola la Tittocchia uno dei personaggi televisivi più insopportabili - kweenstronza : Fariba starebbe benissimo con il gruppo dei nuovi. Almeno loro non la tratterebbe come se fosse merda #isola -