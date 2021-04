F1 | ufficiale | sprint race al sabato in tre GP nel 2021 a Silverstone | Monza e Interlagos

(Di lunedì 26 aprile 2021) Rivoluzionein Formula 1con l’introduzione di trealper decretare la griglia di partenza della gara della domenica. Il programma è dunque stravolto con al venerdì una sola sessione di libere e una di qualifiche in vista della garadalla durata di 100 km senza soste obbligate del giorno dopo che assegnerà una manciata di punti a chi centra il podio. I tre GP in questione sono il GP della Gran Bretagna a, il GP d’Italia ae il GP del Brasile a, in cui verrà messa a punto questo tipo di sperimentazione. Lo ha deciso la Commissione F1. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #F1, ufficiale: #SprintRace al sabato in tre GP nel 2021 a #Silverstone, #Monza e #Interlagos - FormulaPassion : #F1 | La F1 Commission ha approvato all'unanimità la proposta sul banco da mesi: le #SprintQualifying sono realtà.… - sabbatini : Adesso è ufficiale: la Sprint Race per le qualifiche F1 è stata approvata oggi dalla Commissione F1 e si farà. Si… - SprintLombardia : Bresso, ufficiale: Sandro Bonanno allenerà i 2006 anche la prossima stagione, con uno sguardo sul mercato estivo… -

Ultime Notizie dalla rete : ufficiale sprint

FormulaPassion.it

Partenzain Emilia - Romagna anche per le prenotazioni vaccinali dei cittadini tra i 65 e i 69 anni , ... una trentina di cantine depredate in poche ore E', anche l'Emilia Romagna torna ...La colazione deve essere a base di proteine e vitamine in modo da dare il giustoalla ... ma bisogna collegarsi alla paginadel prodotto stesso, compilare il modulo con i dati e ...Rivoluzione ufficiale in Formula 1 2021 con l’introduzione di tre sprint race al sabato per decretare la griglia di partenza della gara della domenica. Il programma è dunque stravolto con al venerdì u ...La gara sprint assegnerà tre punti al vincitore, due al secondo e uno al terzo. Già nel 2021 si sperimenterà con tre GP, ma ancora non c'è la conferma ufficiale: dovrebbero essere Silverstone, Monza e ...