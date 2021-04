Chi è veramente Chiara Dalmazio | la ristoratrice ripresa in ginocchio a causa del covid

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ine con le mani giunte. L’immagine dellaè diventata uno dei simboli delle proteste dei giorni scorsi di quanti sono andati a Roma a chiedere che bar e ristoranti potessero riaprire. Nei video diventati anche piuttosto virali, c’è lei che urla, e che dice che – prima del– avesse due locali, entrambi chiusi in pochi mesi adelle restrizioni per la pandemia. Aveva tanto colpito chi l’ha vista, che era stata aperta anche una raccolta fondi destinata alla donna, per aiutarla a rialzarsi. Ma, c’è un ma abbastanza grande. O almeno: ci sarebbe stando a quanto ha potuto documentare la trasmissione Le Iene, che dopo l’arrivo di alcune segnalazioni e commenti che etichettavanocome una ...