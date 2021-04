Catania | incidente su viale Ulisse | Enrico muore a soli 17 anni

(Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica di sangue aina 17Murabito. Fatale unavvenuto in scooter nei pressi della concessionaria Citroen.in serata:a 17Ieri sera, intorno alle 21,30, il 17enneMurabito stava percorrendo con il suo scooter 125 ilquando, per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CATANIA - È Enrico Murabito, 17enne di Tremestieri Etneo, il giovane che nella serata di ieri ha perso la vita in un terribile incidente mortale ...
CATANIA - Incidente mortale, nella serata di ieri, a Catania. La tragedia si è verificata lungo viale Ulisse, esattamente nei pressi della concessionaria ...