Bambino precipita dal secondo piano | non ce l' ha fatta

(Di lunedì 26 aprile 2021) Bimbo di Ponte Gardena cade dal balcone della sua abitazione: inutili i soccorsi, non ce l'ha. Bimbo di 14 mesi cade dal balcone e muore: tragedia in Alto Adige su Notizie.it.

Bolzano, bimbo di 14 mesidal balcone La notizia è stata riportata dal Dolomiten e ... Sotto shock l'intera comunità e la famiglia del, di origine macedone, che oltre a lui hanno altri ...Nonostante questa corsa, ilè deceduto alcune ore dopo a causa delle gravi ferite. La famiglia d'origine macedone, composta dai genitori e tre bambini, vive da due anni e mezzo a Ponte ...Un bimbo di appena 14 mesi è morto in seguito alle gravi lesioni riportante dopo una caduta dal balcone della sua abitazione a Ponte Gardena, in provincia di Bolzano.Dramma a Ponte Gardena, in Alto Adige. Un bambino di 14 mesi è deceduto all'ospedale alcune ore dopo essere precipitato dal balcone.