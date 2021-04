Anzio | dragaggio del canale e ripascimento delle spiagge di Ponente

(Di lunedì 26 aprile 2021) Saranno pronte a breve le analisi del campionamento subacqueo della sabbia, prelevata neldi accesso al Porto di, propedeutiche all’intervento died alla conseguente opera dilungo ledi. Continua, senza sosta, l’impegno congiunto dell’Amministrazione De Angelis e della nuova struttura societaria della Capo d’Spa, guidata dal Presidente, prof. Ernesto Monti, finalizzato a mettere in sicurezza, in collaborazione con la Regione Lazio, ild’accesso al bacino portuale. A coordinare le operazioni di campionamento in mare, affidate nei giorni scorsi dall’Ente Comunale, il Responsabile Tecnico della Capo d’, Gabriele Carannante, il Consigliere Comunale delegato al Demanio, ...

... non appena le condizioni meteo in via di peggioramento lo permetteranno, i rilievi batimetrici propedeutici all'inizio dei lavori didel canale di ingresso al Porto di. La conferma, ...'Attori e saltimbanchi. Dopo la mia denuncia sul web, e non solo, sulla responsabilità di una eventuale disgrazia ai danni dei pescatori e delle loro