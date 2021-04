Amici | la ballerina Lorella Boccia è in dolce attesa

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lorenaha annunciato la gravidanza su Instagram: lei e il marito Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta (manager dello spettacolo e marito di Paola Perego) aspettano il loro primo figlio. La, che qualche anno fa ha partecipato come allievaaddi Maria De Filippi, è diventata poiprofessionista e di recente anche conduttrice. La coppia si è sposata un anno e mezzo fa e ha deciso di annunciare l’con delle dolcissime foto di coppia accompagnate da dediche molto romantiche. “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre” ha scritto la bellissima napoletana, commossa, “respiriamo insieme una nuova vita, Ti amo”. Il marito non è stato di certo da meno. ...

... 1° maggio, ci sarà tra i tanti ospiti un'amatissima ex allieva didi Maria De Filippi . E' proprio l'account ufficiale del programma di Silvia Toffanin ad annunciarlo. E non solo! La,...La conduttrice ed ex allieva della scuola die l'imprenditore e figlio del manager Lucio ... Laha rivolto una dedica a suo marito: ' Amore ti amo, non solo per ciò che sei ma per ciò ...Classe 1991, Lorella Boccia ha esordito nel programma di “Amici” di Maria De Filippi prima come allieva e poi come ballerina professionista. Presto debutterà su Italia 1 come conduttrice di un nuovo ...Grandi notizie per la coppia Lorella Boccia e Niccolò Presta: i due hanno annunciato sui proprio canali social l’arrivo di un figlio. La famiglia si allarga quindi, per l’ex allieva di Amici che non h ...