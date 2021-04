Yara | in un film su Netflix la lunga indagine sull’arresto di Bossetti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 25 aprile 2021) Lae complessache ha portato all’arresto di Massimoper l’omicidio diGambirasio è al centro delin onda su. La produzione è firmata Pietro Valsecchi, mentre il regista è Marco Tullio Giordana: due nomi di spicco per un’opera molto attesa che dovrebbe intitolarsi “Il lupo e l’Agnello”. Le riprese sono state effettuate nei mesi scorsi a Fiano Romano e dintorni, in provincia di Roma e dovrebbe essere in onda a partire dall’autunno. Tra i protagonisti, il bergamasco Alessio Boni (già interprete in “La ragazza nella nebbia” di Donato Carrisi, tratto dall’omonimo romanzo proprio sulla storia della tredicenne di Brembate di Sopra) e Thomas Trabacchi nei panni di un colonnello e di un maresciallo dei Carabinieri; Isabella Ragonese, in quelli del ...