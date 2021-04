Verona, i convocati di Juric per l’Inter (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico Ivan Juric ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questo pomeriggio contro l’Inter. Oltre allo squalificato Sturaro, saranno assenti Lovato, Veloso, Vieira e Benassi. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Faraoni, Udogie, Cetin, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz.Centrocampisti: Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Bessa, Tameze.Attaccanti: Salcedo, Favilli, Kalinic, Colley, Lasagna. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico Ivanha diramato l’elenco deiper la sfida di questo pomeriggio contro. Oltre allo squalificato Sturaro, saranno assenti Lovato, Veloso, Vieira e Benassi. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Faraoni, Udogie, Cetin, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz.Centrocampisti: Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Bessa, Tameze.Attaccanti: Salcedo, Favilli, Kalinic, Colley, Lasagna. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

