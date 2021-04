Serie C, Girone C: retrocede la Cavese, si salvano Turris e Vibonese. Crolla il Bari (Di domenica 25 aprile 2021) Conclusa la 37a giornata del Girone C di Serie C. Risultati importanti prima dell’ultima giornata prevista domenica prossima: Avellino – Teramo 0-0 Bisceglie – Vibonese 1-0 Catania – Casertana 3-0 Juve Stabia – Foggia 3-0 Monopoli – Ternana 2-4 Paganese – Potenza 1-0 Palermo – Cavese 3-2 Turris – Bari 3-0 Viterbese – Catanzaro 0-2 La classifica: Ternana 90 Catanzaro 67 Avellino 67 Bari 60 Catania 58 Juve Stabia 58 Foggia 50 Palermo 50 Teramo 49 Casertana 44 Viterbese 40 Monopoli 40 Potenza 39 Virtus Francavilla 38 Turris 38 Vibonese 35 Paganese 31 Bisceglie 30 Cavese 19 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Conclusa la 37a giornata delC diC. Risultati importanti prima dell’ultima giornata prevista domenica prossima: Avellino – Teramo 0-0 Bisceglie –1-0 Catania – Casertana 3-0 Juve Stabia – Foggia 3-0 Monopoli – Ternana 2-4 Paganese – Potenza 1-0 Palermo –3-23-0 Viterbese – Catanzaro 0-2 La classifica: Ternana 90 Catanzaro 67 Avellino 6760 Catania 58 Juve Stabia 58 Foggia 50 Palermo 50 Teramo 49 Casertana 44 Viterbese 40 Monopoli 40 Potenza 39 Virtus Francavilla 383835 Paganese 31 Bisceglie 3019 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

