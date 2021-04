Pagelle Cagliari-Roma 3-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 25 aprile 2021) Ledi3-2, match della trentatreesima giornata di. Primo tempo equilibrato alla Sardegna Arena ma è la squadra di Semplici a partire meglio: al 4? Joao Pedro col tacco regala a Lykogiannis un pallone solo da appoggiare in rete per l’1-0. La risposta dellaè affidata a Carles Perez che al 27? riceve palla da Pellegrini, colpisce il palo e sulla respinta del legno trova il modo di depositare in rete. Ma nella ripresa cambia tutto: Marin riporta in vantaggio i sardi e Joao Pedro porta sul 3-1 il risultato. La rete di Fazio dà fiducia allama la rimonta non si concretizza. Ilaggancia il Benevento a 31 punti in classifica e ‘alza’ la quota ...

