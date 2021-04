Orlandina Basket | la seconda fase parte bene | battuta San Severo 75-72

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021) L’con il piede giusto,San75-72: commento e tabellino del match Inizia con un successo ladel campionato di Serie A2 per l’, che al PalaFantozzi batte Sanper 75-72. Una gara fatta di strappi, in cui i padroni di casa approcciano male, ritrovandosi sotto anche di 13 lunghezze in avvio di terzo quarto. Johnson e compagni però non mollano e ogni volta riescono a rifarsi sotto, fino a portarsi in vantaggio nell’ultimo parziale, in cui è decisiva una palla rubata di Alberto Conti, che permette a Johnson di inchiodare il +3. I paladini dunque raggiungono in vetta alla classifica del girone blu Latina e Monferrato, a quota 6 punti. La prossima ...