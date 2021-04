Nadal batte Tsitsipas e vince l'Atp di Barcellona (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Ci sono volute quasi quattro ore a Rafa Nadal per avere la meglio sul tenace tennista greco Stefanos Tsitsipas e aggiudicarsi così il 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il campione maiorchino ha vinto in 3 set, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 7-5. Il numero tre del mondo torna a vincere sulla terra rossa, aggiudicandosi il 12mo trionfo nel torneo di Barcellona. Leggi su agi (Di domenica 25 aprile 2021) AGI - Ci sono volute quasi quattro ore a Rafa Nadal per avere la meglio sul tenace tennista greco Stefanos Tsitsipas e aggiudicarsi così il 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il campione maiorchino ha vinto in 3 set, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 7-5. Il numero tre del mondo torna are sulla terra rossa, aggiudicandosi il 12mo trionfo nel torneo di

Berrettini batte Karatsev e trionfa a Belgrado, Nadal a Barcellona Perso invece l'atto conclusivo di Monaco di Baviera (anche questo datato 2019 e 'ceduto' al tie break del terzo set). A Barcellona invece Nadal ha battuto in finale il greco Tsitsipas

vince l'Atp di ...Perso invece l'atto conclusivo di Monaco di Baviera (anche questo datato 2019'ceduto' al tie break del terzo set). A Barcellona inveceha battuto in finale il greco(che aveva ...