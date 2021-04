“Maria non vuole”. Amici 20, il retroscena di Emanuele Filiberto sulla trasmissione fa già discutere (Di domenica 25 aprile 2021) “Per me è un onore essere in giuria. Come Talent Amici è il più longevo e il più bello, perché è il più vero. Ve lo dico io, che ne ho fatti tanti… Mi trovo bene e sento la responsabilità perché “Amici” è un trampolino di lancio per i ragazzi, quindi dobbiamo scegliere chi ha più talento. Se mi sento il perno di questo terzetto di giudici? Affatto. Non mi sono mai sentito il perno di niente”. “Stash e Stefano, visto il loro mestiere, danno un giudizio tecnico, io ho una visione delle esibizioni più distaccata e internazionale”. Così Emanuele Filiberto sulla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi. Ieri il programma dell’ammiraglia Mediaset. Sabato 24 aprile il pubblico ha visto uscire uno dei beniamini di questa stagione: Raffaele Renda. Il simpatico e bravissimo Raffaele è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 aprile 2021) “Per me è un onore essere in giuria. Come Talentè il più longevo e il più bello, perché è il più vero. Ve lo dico io, che ne ho fatti tanti… Mi trovo bene e sento la responsabilità perché “” è un trampolino di lancio per i ragazzi, quindi dobbiamo scegliere chi ha più talento. Se mi sento il perno di questo terzetto di giudici? Affatto. Non mi sono mai sentito il perno di niente”. “Stash e Stefano, visto il loro mestiere, danno un giudizio tecnico, io ho una visione delle esibizioni più distaccata e internazionale”. Cosìsua partecipazione al talent diDe Filippi. Ieri il programma dell’ammiraglia Mediaset. Sabato 24 aprile il pubblico ha visto uscire uno dei beniamini di questa stagione: Raffaele Renda. Il simpatico e bravissimo Raffaele è ...

