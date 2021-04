LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: Alaphilippe e Hirschi faticano, poi rientrano (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15 C’è anche Davide Formolo nel gruppo principale. 16.14 Ricapitoliamo la situazione a 30 km dall’arrivo. Davanti il belga Huys, l’italiano Rota, il belga Vliegen ed il polacco Marczynski. A 36? un gruppo ancora folto di una cinquantina di corridori, con tutti i favoriti. 16.13 La Ineos si rialza e consente anche ad Alaphilippe e Hirschi di rientrare. 16.12 Vliegen e Marczynski vanno a riprendere Rota e Huys. A 38? il gruppetto Ineos. 16.11 La Ineos fa sul serio. Anche Adam Yates si spende in questo forcing micidiale! 16.09 Huys e Rota sono al comando con 54? sui primi inseguitori. 16.08 Impressionante la progressione imposta dalla Ineos-Grenadiers. Geoghegan Hart è andato in progressione, frantumando il gruppo. Hanno perso terreno Alaphilippe e ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 C’è anche Davide Formolo nel gruppo principale. 16.14 Ricapitoliamo la situazione a 30 km dall’arrivo. Davanti il belga Huys, l’italiano Rota, il belga Vliegen ed il polacco Marczynski. A 36? un gruppo ancora folto di una cinquantina di corridori, con tutti i favoriti. 16.13 La Ineos si rialza e consente anche addi rientrare. 16.12 Vliegen e Marczynski vanno a riprendere Rota e Huys. A 38? il gruppetto Ineos. 16.11 La Ineos fa sul serio. Anche Adam Yates si spende in questo forcing micidiale! 16.09 Huys e Rota sono al comando con 54? sui primi inseguitori. 16.08 Impressionante la progressione imposta dalla Ineos-Grenadiers. Geoghegan Hart è andato in progressione, frantumando il gruppo. Hanno perso terrenoe ...

