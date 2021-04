LIVE Finale Berrettini - Karatsev al terzo set | 6 - 1 3 - 6

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpBarcellona Continua la battaglia! #Tsitsipas si aggiudica il #tiebreak e trascina… - blab_live : #LaLiga, #AthleticAtleti @AthleticClub @Atleti rush finale per Simeone. Probabili formazioni, #pronostico e variaz… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Karatsev 6-1 3-6 0-0 finale Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Karatsev… - zazoomblog : LIVE Milano-Modena 6-6 finale 5o posto Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Milano-Modena… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPBelgrade #finale Pareggia il conto #Karatsev nel #secondoset, ora con #Berrettini è 1-1 (6-1 3-6) #live -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Finale

OA Sport

A Belgrado Matteo Berrettini scende in campo nella quintadella sua carriera: di fronte l'avversario che non ti aspetti, quell'Aslan Karatsev, 27enne russo, che da numero 28 al mondo è stato capace ieri di stoppare il numero uno Nole Djokovic.Le squadre sono pronte al rush. Torna il Girone C di Serie C , in ballo posizioni di classifica e punti importanti per la ... I RISULTATIDomenica 25 aprile Avellino - Teramo: 0 - 0 Bisceglie ...Prima tripla per l'Apu con Italiano Fallo di Foulland su Bruttini e due liberi a disposizione. 2/2 Nobile riesce a lucrare un libero subendo fallo sul canestro realizzato in layup.Diretta Manchester City Tottenham streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida come finale della EFL Cup.