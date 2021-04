L'inter vola verso lo scudetto, Verona ko 1-0. Solo pari per la Juve a Firenze (Di domenica 25 aprile 2021) Al 'Meazza' basta un gol di Darmian alla squadra di Conte per tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila. Tremano in bianconeri al 'Franchi' dove un rigore di Vlahovi? manda avanti i viola; a inizio ripresa il pari di Morata, appena entrato: corsa Champions serratissima Leggi su rainews (Di domenica 25 aprile 2021) Al 'Meazza' basta un gol di Darmian alla squadra di Conte per tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila. Tremano in bianconeri al 'Franchi' dove un rigore di Vlahovi? manda avanti i viola; a inizio ripresa ildi Morata, appena entrato: corsa Champions serratissima

Advertising

FIGCfemminile : ?????? | Per la prima volta nella sua storia il Milan accede alla finale di Coppa Italia. ???? Le ?? dei festeggiamenti… - 1927ivanovic : RT @InterMCampeon: Da piccolino non lo sapevo ma l'ho capito mentre crescevo tifare l'Inter vuol dire onore e mio cugino l'odio con tutt… - paolochiariello : #Juorno. #VeronaInter, #Inter vola verso lo #scudetto, vittoria anche a #Verona - juornoit : #Juorno. #VeronaInter, #Inter vola verso lo #scudetto, vittoria anche a #Verona - H0PESTR0M : RT @partesipanti: GARE TRUCCATEEEE NON CE N’È PIUUUÙ ADESSO IL CIELO È NEROBLUUU TIFARE L’INTER VUOL DIRE ONOREEE AI MIEI CUGINI LI ODIO CO… -