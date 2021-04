Leonardo Maini Barbieri svela di aver perso 20kg, Giovanni Ciacci lo supporta e fa un gestaccio a Giacomo Attanà che risponde (Di lunedì 26 aprile 2021) Leonardo Maini Barbieri è ormai diventato un volto televisivo e dopo essere stato a Pomeriggio Cinque ed a RaiNews24 in qualità di esperto di moda, è tornato da Barbara d’Urso a Domenica Live nel talk dedicato alle diete. pic.twitter.com/Rbfu4JXBYM — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 25, 2021 Il tiktoker, infatti, nel corso dell’ultimo anno ha perso 20 kg ed ha così deciso di raccontare la sua storia. “Come ho perso 20 kg? La mia esperienza parte da un dolore, risale alle scuole medie. Sono stato vittima di bullismo molto molto grave, sia psicologico che fisico al quale io reagito creando questa dipendenza dal cibo sbagliata che è durata e perdurata. I miei genitori si sono impegnati e mi hanno sostenuto facendomi provare moltissime diete alle quali però io non ho mai aderito”. Leonardo ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 aprile 2021)è ormai diventato un volto televisivo e dopo essere stato a Pomeriggio Cinque ed a RaiNews24 in qualità di esperto di moda, è tornato da Barbara d’Urso a Domenica Live nel talk dedicato alle diete. pic.twitter.com/Rbfu4JXBYM — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 25, 2021 Il tiktoker, infatti, nel corso dell’ultimo anno ha20 kg ed ha così deciso di raccontare la sua storia. “Come ho20 kg? La mia esperienza parte da un dolore, risale alle scuole medie. Sono stato vittima di bullismo molto molto grave, sia psicologico che fisico al quale io reagito creando questa dipendenza dal cibo sbagliata che è durata e perdurata. I miei genitori si sono impegnati e mi hanno sostenuto facendomi provare moltissime diete alle quali però io non ho mai aderito”....

BITCHYFit : Leonardo Maini Barbieri svela di aver perso 20kg, Giovanni Ciacci lo supporta e fa un gestaccio a Giacomo Attanà ch… - AlessiofFratini : @DramaticRothko Su Leonardo Maini Barbieri non lo so perché non lo seguo (so solo che prende il tè col latte), ma T… - nico_lai93 : RT @domenicalive: Anche la star di TikTok, Leonardo Maini Barbieri è a #DomenicaLive per raccontare come ha perso 20 chili! - humbrtreed : @shavitjager leonardo maini barbieri? forse volevi dire Sua Altezza Reale Leonardo Glauco Teodorico Matteo Maini Mo… - covntd : comunque oggi ho scoperto che ci sta un drama su tiktok con leonardo maini b4rbieri e un altro tizio ricco che l’ha… -

