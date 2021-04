Inter Verona 0-0 LIVE: si gioca (Di domenica 25 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Verona 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Verona 0-0: risultato e tabellino Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, LukakuA disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Sensi, Ranocchia, Young, D’Ambrosio, Darmian, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,e Hellassi affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – siMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, LukakuA disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Sensi, Ranocchia, Young, D’Ambrosio, Darmian, ...

Advertising

Inter : ?? | PRESENTAZIONI ??? ????? #InterVerona @vieri_bobo ?? ?? - FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - forumJuventus : SuperLega, 11 squadre di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere provvedimenti contro Juve, Inter e Milan. Non fir… - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Su FcInterNews la diretta di Inter-Verona ???????????? ?? - sportli26181512 : Inter, Marotta: 'Condivido la richiesta di Conte, Zhang dovrò fare chiarezza. Superlega? Momento tragico, il sistem… -