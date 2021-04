Fiorentina, la statistica su Vlahovic che fa impazzire i tifosi (Di domenica 25 aprile 2021) Dusan Vlahovic ha siglato su calcio di rigore il diciassettesimo gol in campionato nel primo tempo con la Juventus. La statistica La Fiorentina ha terminato in vantaggio 1-0 il primo tempo con la Juventus grazie al rigore trasformato con il cucchiaio da Dusan Vlahovic. Il classe 2000 ha messo a segno il diciassettesimo centro in campionato. Come riporta Opta l’ultimo calciatore under 22 che era riuscito a raggiungere le 17 reti è stato Mirko Vucinic con la maglia del Lecce nella stagione 2004/2005. Un altro record per il giovane bomber della Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Dusanha siglato su calcio di rigore il diciassettesimo gol in campionato nel primo tempo con la Juventus. LaLaha terminato in vantaggio 1-0 il primo tempo con la Juventus grazie al rigore trasformato con il cucchiaio da Dusan. Il classe 2000 ha messo a segno il diciassettesimo centro in campionato. Come riporta Opta l’ultimo calciatore under 22 che era riuscito a raggiungere le 17 reti è stato Mirko Vucinic con la maglia del Lecce nella stagione 2004/2005. Un altro record per il giovane bomber della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

junews24com : Fiorentina Juve: Ramsey rientra dal primo minuto, il dato sul gallese - - VZaitzev : Una curiosità statistica prima di #FiorentinaJuve. Quando è stata l'ultima stagione in cui la fiorentina ha vinto s… - junews24com : La Fiorentina sogna il doppio colpaccio: non succede da 52 anni - - junews24com : Mal di trasferta in vista della Fiorentina: il dato che spaventa Pirlo - -