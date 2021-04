Cyberpunk 2077 | il lancio disastroso è stato “una grande lezione” per CD Projekt RED – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 25 aprile 2021)e il suoproblematico hanno fornito delle “grandi lezioni” a CDRED, che ha intenzione di sfruttarle per migliorare nel futuro.., e in particolare il suo travagliato, èa quanto pare una “” per CDRED, come ha riferito la compagnia durante il recente briefing finanziario che ha portato alla pubblicazione dei recenti risultati. “Siamo riusciti a introdurre una nuova IP nel mercato e nelle menti dei giocatori in tutto il mondo”, ha affermato CDRED nel report, come riferito da IGN, “Ora, insieme al franchise The Witcher, abbiamo … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo ...