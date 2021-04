“Così non ordinerai più ‘ndrangheta come dolce”: polemica per un manifesto di un’università belga (Di domenica 25 aprile 2021) Una campagna pubblicitaria che voleva essere sicuramente ironica, ma che si è tramutata in un boomerang contro l’Università di Lovanio (città da 100.000 anime ad est di Bruxelles) in Belgio visto che nel manifesto si fa un chiaro riferimento all’Italia e alla criminalità organizzata. VEDI ANCHE => Italians #3: quali sono i pro e i contro di vivere a Bruxelles? La denuncia è partita dai social e in particolare da un gruppo di studenti che si trova nella città a sud di Bruxelles. L’ateneo locale, fondato nel 1452, ha infatti deciso di pubblicizzare un corso di italiano ma in maniera più che originale. Infatti in una serie di manifesti, affissi per lo più alle fermate degli autobus, riporta testualmente (tradotto dal belga) queste parole: “Così non ordinerai più una ‘ndrangheta per ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 25 aprile 2021) Una campagna pubblicitaria che voleva essere sicuramente ironica, ma che si è tramutata in un boomerang contro l’Università di Lovanio (città da 100.000 anime ad est di Bruxelles) in Belgio visto che nelsi fa un chiaro riferimento all’Italia e alla criminalità organizzata. VEDI ANCHE => Italians #3: quali sono i pro e i contro di vivere a Bruxelles? La denuncia è partita dai social e in particolare da un gruppo di studenti che si trova nella città a sud di Bruxelles. L’ateneo locale, fondato nel 1452, ha infatti deciso di pubblicizzare un corso di italiano ma in maniera più che originale. Infatti in una serie di manifesti, affissi per lo più alle fermate degli autobus, riporta testualmente (tradotto dal) queste parole: “nonpiù unaper ...

