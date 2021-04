Cesara Buonamici e il marito derubati: banditi armati entrano in auto (Di domenica 25 aprile 2021) News Brutto weekend per la giornalista: è successo in Toscana, dove la conduttrice del Tg 5 è nata e cresciuta Pubblicato su 25 Aprile 2021 Cesara Buonamici e il marito, il medico Joshua Kalman, vittime di una rapina violenta vicino a Firenze. Il fatto è avvenuto sabato sera, 24 aprile 2021. Il mezzobusto del Tg 5 si trovava con il consorte in auto a Pozzolatico, in Toscana, fermi a un incrocio, quando sono stati avvicinati da alcuni malviventi a volto coperto che hanno aperto gli sportelli della loro auto per rapinarli dei loro orologi Rolex. I rapinatori hanno anche minacciato la coppia di estrarre le armi. Per fortuna Cesara Buonamici, 64 anni originaria di Fiesole, e il ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) News Brutto weekend per la giornalista: è successo in Toscana, dove la conduttrice del Tg 5 è nata e cresciuta Pubblicato su 25 Aprile 2021e il, il medico Joshua Kalman, vittime di una rapina violenta vicino a Firenze. Il fatto è avvenuto sabato sera, 24 aprile 2021. Il mezzobusto del Tg 5 si trovava con il consorte ina Pozzolatico, in Toscana, fermi a un incrocio, quando sono stati avvicinati da alcuni malviventi a volto coperto che hanno aperto gli sportelli della loroper rapinarli dei loro orologi Rolex. I rapinatori hanno anche minacciato la coppia di estrarre le armi. Per fortuna, 64 anni originaria di Fiesole, e il ...

Advertising

repubblica : Firenze, Cesara Buonamici e il marito rapinati del Rolex - max_ronchi : HANNO RAPINATO CESARA BUONAMICI! – LA CONDUTTRICE DEL TG5 ERA IN AUTO CON IL MARITO E... - TerrinoniL : Cesara Buonamici rapinata in strada - occhio_notizie : I rapinatori hanno preso i due orologi di valore e poi sono fuggiti. Cesara Buonamici e il marito sono rimasti ille… - DamatoRicardo : Cesara Buonamici, incubo a Firenze: la giornalista Tg5 rapinata con il marito in strada -