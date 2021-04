Bellanova celebra Draghi e Italia viva nella notte più lunga del Recovery Attacca Conte e ripete la storia delle poltrone tutte riprese

(Di domenica 25 aprile 2021) Non era neanche iniziato il Consiglio dei ministri sulplan – rimandato di oltre 12 oregiornata di sabato a causanumerose correzioni al testo chieste da Bruxelles – quando la renziana Teresa, viceministra allo Sviluppo economico, in serata ha scritto un lungo post su Facebook per compiacersi dell’accordo raggiunto con l’Europa sul Pnrr “grazie all’azione autorevole del presidente“. Un risultato che, a suo parere, “il precedente premier” aveva dato “per scontato”, restando “ben lontano dall’arrivarci“.rispolvera quindi i temi su cuiha impostato la sua recente azione politica e mediatica, rivendicando di essere l’unico partito ad aver “lasciato i posti” nel precedente esecutivo, causandone ...

Sono presenti anche il vice ministro Teresa Bellanova e la sottosegretaria Anna Macina. Alla celebrazione partecipano i massimi rappresentanti diplomatici, l'Ambasciatore d'Italia a Tirana Fabrizio ...