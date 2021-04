Basket, Serie A1 2020/2021, Sassari-Reggio Emilia 89-82: cronaca e tabellino (Di domenica 25 aprile 2021) Il Banco di Sardegna Sassari ha sconfitto l’UnaHotels Reggio Emilia per 89-82, in occasione della ventinovesima giornata della Serie A1 di Basket 2020/2021. Prestazione convincente e vittoria meritata di Sassari: prima parte della sfida altalenante per il team sardo, performance tramutata in straripante dopo l’intervallo. Reggio Emilia ha subito una dolorosa rimonta dopo un +10 (43-53) al termine dei quarti primordiali, vantaggio vanificato dopo pochi minuti del terzo parziale. Gli uomini di Pozzecco hanno conquistato la terza vittoria consecutiva, contando sulla leadership di Bilan e sulla vena realizzativa di Bendzius, top scorer con 25 punti. Lemar ha collezionato triple come fossero figurine, sebbene il suo apporto ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Il Banco di Sardegnaha sconfitto l’UnaHotelsper 89-82, in occasione della ventinovesima giornata dellaA1 di. Prestazione convincente e vittoria meritata di: prima parte della sfida altalenante per il team sardo, performance tramutata in straripante dopo l’intervallo.ha subito una dolorosa rimonta dopo un +10 (43-53) al termine dei quarti primordiali, vantaggio vanificato dopo pochi minuti del terzo parziale. Gli uomini di Pozzecco hanno conquistato la terza vittoria consecutiva, contando sulla leadership di Bilan e sulla vena realizzativa di Bendzius, top scorer con 25 punti. Lemar ha collezionato triple come fossero figurine, sebbene il suo apporto ...

