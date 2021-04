Ascolti TV 24 aprile 2021 | boom per Amici in prima serata | eliminato Raffaele

(Di domenica 25 aprile 2021) Arrivano i risultati con glitv delladi ieri 24. Non c'è stata una vera e propria battaglia dato chedi Maria De Filippi ha asfaltato la concorrenza senza troppe difficoltà e imponendosi come trasmissione più vista della. Tante le emozioni che gli allievi dihanno saputo regalare ai loro telespettatori, inoltre, c'è stata l'eliminazione di un cantante. Prime Timetv: Maria De Filippi esulta e fa incetta di spettatori Non ha convinto più di tanto il pubblico da casa, la fiction di Rai 1 Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria la quale ha interessato l'attenzione di poco meno di 3 milioni di persone con share del 13.8%. Al contrario,...

Il sesto appuntamento con il talent in prima serata ha fatto un nuovo boom die ha superato i dati della scorsa ...Sotto Copertura contro Amici di Maria De Filippi . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, sabato 242021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze ...PASSAPAROLA: Il 28 e 29 aprile per il convegno Dante e altri classici, promosso dall’ADI nell’ambito delle commemorazioni dantesche, saremo felici di ascoltare Tiziana De Rogatis ( socia SIL) dare let ...Ascolti serale Amici 20, sesta puntata 24 aprile: Maria De Filippi sbanca l'auditel, risultati bomba per la Queen della televisione.