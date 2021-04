Armenia: a Erevan migliaia di persone per ricordare genocidio (Di domenica 25 aprile 2021) Per le strade di Erevan, capitale dell’Armenia, migliaia di persone hanno commemorato il genocidio armeno per mano dei turchi ottomani. L’evento ha coinvolto tutti gli strati sociali della città, dagli anziani fino ai bambini, e come ogni hanno ha incontrato la riluttanza turca nel riconoscerlo. Durante la parata, le persone hanno intonato cori e hanno Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Per le strade di, capitale dell’dihanno commemorato ilarmeno per mano dei turchi ottomani. L’evento ha coinvolto tutti gli strati sociali della città, dagli anziani fino ai bambini, e come ogni hanno ha incontrato la riluttanza turca nel riconoscerlo. Durante la parata, lehanno intonato cori e hanno

Advertising

periodicodaily : Genocidio armeno: a Yerevan migliaia di persone per commemorarlo #Armenia #Yerevan @giancarlopacell - dscanferla : RT @Don_Lazzara: #Armenia. 'Il memoriale del genocidio armeno a #Erevan: ci sono troppe croci, per i professionisti della memoria è meglio… - Natalia62151318 : RT @Don_Lazzara: #Armenia. 'Il memoriale del genocidio armeno a #Erevan: ci sono troppe croci, per i professionisti della memoria è meglio… - orsetto_ale : RT @Don_Lazzara: #Armenia. 'Il memoriale del genocidio armeno a #Erevan: ci sono troppe croci, per i professionisti della memoria è meglio… - moriggi : RT @Don_Lazzara: #Armenia. 'Il memoriale del genocidio armeno a #Erevan: ci sono troppe croci, per i professionisti della memoria è meglio… -