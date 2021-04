Antonio Visconti | “Battipaglia è una Ferrari guidata da piloti inadeguati”

(Di domenica 25 aprile 2021) di Erika Noschese Sono quattro i punti programmatici sui quali lavoraFutura, il movimento civico che scende in campo a sostegno del candidato sindacoe che, ieri mattina, ha ufficializzato la sua candidatura. Alla conferenza hanno partecipato l’avvocato Damiano Palo, presidente del movimentoFutura, Katiuscia Di Feo, in qualità di portavoce dell’associazione, e il candidato a sindaco. “Siamo un movimento civico ben preciso che coinvolge diverse anime della società civile – esordisce Damiano Palo – per raggiungere una finalità utile alla collettività. Stiamo vivendo tempi duri e le sfide che ci attendono sono tutt’altro che semplici. Il nostro movimento è formato da piccoli imprenditori, professionisti, e volti nuovi. Ma apriamo ...

di Erika Noschese Cresce ancora il consenso attorno alla candidatura a sindaco del presidente dell'Asi. Questa mattina, l'associazione Battipaglia Futura annuncerà l'intenzione di scendere in campo proprio a sostegno di mentre Democratici e progressisti, nel corso dell'...MASSINO VISCONTI. Se fino a poco più di un anno fa don Antonio Soddu, parroco di Massino Visconti e Brovello Carpugnino, non aveva neanche un profilo Facebook, oggi i suoi video sui social hanno una m ...Battipaglia Futura scende in campo al fianco di Antonio Visconti. Obiettivo: costruire una lista in vista delle elezioni amministrative di […] ...