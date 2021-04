25 aprile, Meloni: “Libertà non più scontata, va abolito coprifuoco” (Di domenica 25 aprile 2021) “La Libertà, mentre la celebriamo, non è più scontata. A oltre 70 anni dall’inizio della nostra Repubblica democratica, e ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, il Governo ancora pensa di potersi arrogare il diritto di decidere se e quando gli italiani possano uscire di casa. Appello a tutti coloro che credono nel valore della Libertà: aiutateci ad abolire il coprifuoco”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in occasione dell’anniversario della festa della Liberazione del 25 aprile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) “La, mentre la celebriamo, non è più. A oltre 70 anni dall’inizio della nostra Repubblica democratica, e ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, il Governo ancora pensa di potersi arrogare il diritto di decidere se e quando gli italiani possano uscire di casa. Appello a tutti coloro che credono nel valore della: aiutateci ad abolire il”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, in occasione dell’anniversario della festa della Liberazione del 25. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

GScardanelli : E Giorgia Meloni, che cosa ha detto #giorgiameloni per il 25 aprile? - Teresat73540673 : Che c'entra la Meloni?bisognerebbe chiedere ai partigiani cosa festeggiano il 25 aprile?X il resto degli italiani s… - fisco24_info : 25 aprile, Meloni: 'Libertà non più scontata, va abolito coprifuoco': La leader di Fdi su Facebook… - CLAUDIO6210 : RT @janavel7: Comunque a me fa piacere che Salvini e Meloni non festeggino il 25 aprile. Non vorrei mai partecipare ad una festa dove ci si… - Sallyvan13 : @Monica49590572 @matteosalvinimi Beh almeno non rovinano una giornata importante del 25 Aprile con le loro cazzate… -