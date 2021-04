25 aprile | Mattarella rende omaggio all' Altare della Patria

(Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - In occasione del 76/mo anniversarioLiberazione, il PresidenteRepubblica, Sergio, ha resoall'con la deposizione di una corona d'alloro. Ad accompagnarlo i presidenti del Senato eCamera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; del Consiglio, Mario Draghi;Corte costituzionale Giancarlo Coraggio; il ministroDifesa, Lorenzo Guerini, il capo di stato maggioredifesa, Enzo Vecciarelli. Lo scorso anno, a causa del lockdown, la cerimonia non si svolse e il Capo dello Stato si recò da solo all', per ricordare comunque l'anniversario. A ...

Martedì sera Teresa ha avuto la notizia che il presidente della Repubblica Sergioha ... Ma serve ancora lottare' Il 25tutte queste donne lo vivranno come se fosse quello del 1945. Lo ...In tema 25, voglio richiamare le inappuntabili parole del Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del suo discorso per la celebrazione del 25del 2019: 'la storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e tutela, gli ...Roma, 25 apr. (Adnkronos) - In occasione del 76/mo anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all'Altare della Patria per le celebrazione del 25 Aprile, festa della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Il Capo dello Stato, com ...