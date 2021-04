Whatsapp, ora è ufficiale: addio ai messaggi vocali lunghi ma non per tutti (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva finalmente la soluzione a chi non ama ascoltare lunghi vocali su Whatsapp. La chat di messaggistica istantanea ha inserito, ma non per tutti, la possibilità di gestire la velocità dei messaggi vocali. Se ne vociferava da qualche mese ma ora è ufficiale. Dunque anche su Whatsapp, come già accade per Telegram, si potranno ascoltare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva finalmente la soluzione a chi non ama ascoltaresu. La chat distica istantanea ha inserito, ma non per, la possibilità di gestire la velocità dei. Se ne vociferava da qualche mese ma ora è. Dunque anche su, come già accade per Telegram, si potranno ascoltare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

afterele : I gruppi di lavoro su whatsapp sono il male, almeno prima ti mandavano solo email, ora tutti attivi alle otto del mattina di sabato - infoitscienza : WhatsApp, ecco la funzione per gestire la velocità dei messaggi vocali: per ora solo per Android - partageleen : RT @PaysDeLaTeranga: Solo a quest’ora può essere amore ???? In arrivo in settimana 11 nuovi fleur du mariage STREPITOSIIII ?????? PRENOTAZION… - PaysDeLaTeranga : Solo a quest’ora può essere amore ???? In arrivo in settimana 11 nuovi fleur du mariage STREPITOSIIII ?????? PRENOTAZ… - marshallmallov : @alisborina amo sono uscita involontariamente perché stavo ascoltando un audio su whatsapp e ora sono giù -