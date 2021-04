Traffico Roma del 24-04-2021 ore 08:30 (Di sabato 24 aprile 2021) Luceverde Roma va ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di rilievo nella zona di Torre Gaia è avvenuto un incidente su Viale Santa Rita da Cascia raccomandiamo le dovute attenzioni nella guida della Vittoria per lavori di pulizia chiusa fino a mezzogiorno via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 tra Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia In entrambe le direzioni al Gianicolense sempre chiuso viale dei Colli Portuensi dalla Circonvallazione Gianicolense a via Maria Saveria Sanzi verso viale Newton a causa della presenza di una voragine prestare quindi attenzione alla segnaletica ricordiamo Inoltre i lavori al gasdotto su via della na dove si transita a senso unico nel tratto compreso tra via dei Grimaldi e via San Giovanni eudes in quest’ultima ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 aprile 2021) Luceverdeva ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di rilievo nella zona di Torre Gaia è avvenuto un incidente su Viale Santa Rita da Cascia raccomandiamo le dovute attenzioni nella guida della Vittoria per lavori di pulizia chiusa fino a mezzogiorno via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 tra Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia In entrambe le direzioni al Gianicolense sempre chiuso viale dei Colli Portuensi dalla Circonvallazione Gianicolense a via Maria Saveria Sanzi verso viale Newton a causa della presenza di una voragine prestare quindi attenzione alla segnaletica ricordiamo Inoltre i lavori al gasdotto su via della na dove si transita a senso unico nel tratto compreso tra via dei Grimaldi e via San Giovanni eudes in quest’ultima ...

Rail Safe Day, giornata di controlli straordinari della polizia nelle stazioni piemontesi e valdostane ... su disposizione del Servizio Polizia Ferroviaria di Roma, per il contrasto dei comportamenti ... I controlli hanno interessato sia le stazioni ferroviarie con maggior flusso di utenti e traffico ...

Traffico Roma del 24 - 04 - 2021 ore 07:30 ...dei treni per l'intera giornata per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

Arrestato a Milano il latitante Antonino Calì È stato arrestato a Milano dai poliziotti della Squadra mobile di Roma insieme ai colleghi di Milano, il latitante Antonino Calì condannato a una pena di oltre 29 anni e destinatario di un mandato di ...

Traffici verso Ortona, l'accordo c'era già A fine 2019 Regione Abruzzo e autorità portuale dell'Adriatico Centrale avevano messo nero su bianco per allargare il corridoio ...

