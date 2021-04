Schalke, clima pesantissimo: chiesta la scorta, ma i giocatori possono rifiutare di giocare (Di sabato 24 aprile 2021) Lo Schalke ha chiesto la scorta della polizia tedesca in vista degli ultimi impegni di campionato, dopo l’aggressione al pullman della squadra di mercoledì, al rientro dalla sconfitta di Bielefeld che ha sancito la retrocessione aritmetica in Bundesliga 2. “E’ stato superato il limite, la violenza non è mai giustificata”, la posizione del club che per bocca del ds Peter Knaebel non ha escluso che i calciatori possano rifiutarsi di giocare le ultime 4 partite di campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Loha chiesto ladella polizia tedesca in vista degli ultimi impegni di campionato, dopo l’aggressione al pullman della squadra di mercoledì, al rientro dalla sconfitta di Bielefeld che ha sancito la retrocessione aritmetica in Bundesliga 2. “E’ stato superato il limite, la violenza non è mai giustificata”, la posizione del club che per bocca del ds Peter Knaebel non ha escluso che i calciatori possano rifiutarsi dile ultime 4 partite di campionato. SportFace.

