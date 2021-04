Sassuolo-Sampdoria, i convocati di Roberto De Zerbi: c’è Ayhan, assenti Caputo e Raspadori (Di sabato 24 aprile 2021) Questa sera il Sassuolo, reduce dal grande successo con il Milan, tornerà in campo al Mapei Stadium contro la Sampdoria nel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico dei nero-verdi Roberto De Zerbi, a poche ore dal fischio d’inizio, ha diramato la lista dei convocati tra i quali non figurano Francesco Caputo, Giacomo Raspadori e Filippo Romagna; torna Ayhan. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati; Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos; Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Obiang, Traore, Bourabia, Locatelli; Attaccanti: Boga, Berardi, Karamoko, Samele, Oddei, Defrel. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Questa sera il, reduce dal grande successo con il Milan, tornerà in campo al Mapei Stadium contro lanel match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico dei nero-verdiDe, a poche ore dal fischio d’inizio, ha diramato la lista deitra i quali non figurano Francesco, Giacomoe Filippo Romagna; torna. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati; Difensori: Marlon,, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos; Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Obiang, Traore, Bourabia, Locatelli; Attaccanti: Boga, Berardi, Karamoko, Samele, Oddei, Defrel. SportFace.

