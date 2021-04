Rezza: “Situazione dei contagi tende lentamente a migliorare, ma bisogna continuare a essere prudenti. Ospedali ancora sopra soglia critica” (Di sabato 24 aprile 2021) “La Situazione epidemiologica nel nostro Paese tende gradualmente, anche se lentamente a migliorare”. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel videomessaggio settimanale che fa il punto sull’andamento dei contagi in Italia. “Il tasso di incidenza scende da 160 a 157 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti e l’Rt si fissa intorno a 0,81, quindi al di sotto dell’unità – aggiunge -. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è ancora intorno al 35%, quindi al di sopra della soglia critica, però si incominciano a vedere gli effetti benefici delle vaccinazioni infatti la campagna vaccinale ormai ha accelerato il suo ritmo e questo giustifica anche la possibilità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) “Laepidemiologica nel nostro Paesegradualmente, anche se”. Così il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, nel videomessaggio settimanale che fa il punto sull’andamento deiin Italia. “Il tasso di incidenza scende da 160 a 157 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti e l’Rt si fissa intorno a 0,81, quindi al di sotto dell’unità – aggiunge -. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva èintorno al 35%, quindi al didella, però si incominciano a vedere gli effetti benefici delle vaccinazioni infatti la campagna vaccinale ormai ha accelerato il suo ritmo e questo giustifica anche la possibilità di ...

