Recovery Fund, nella bozza elaborata dal Governo stop a ‘quota 100’ (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutostop a Quota 100 a partire dalla fine del 2021. E’ quanto previsto nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Recovery Fund) elaborato dal Governo e arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. “In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”, si legge tra le altre cose. Quota 100 era stata introdotta dal Governo giallo/verde nel 2019 e doveva avere una durata sperimentale di 3 anni. Il provvedimento era stato fortemente sponsorizzato dalla Lega. Probabile che il Governo prenda la decisione di sostituire la misura con la cosiddetta ‘quota 102?. In questo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoa Quota 100 a partire dalla fine del 2021. E’ quanto previstodel Piano nazionale di ripresa e resilienza () elaborato dale arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. “In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”, si legge tra le altre cose. Quota 100 era stata introdotta dalgiallo/verde nel 2019 e doveva avere una durata sperimentale di 3 anni. Il provvedimento era stato fortemente sponsorizzato dalla Lega. Probabile che ilprenda la decisione di sostituire la misura con la cosiddetta102?. In questo ...

