Razzie Awards 2021 | vince Rudy Giuliani per ' Borat 2'

(Di sabato 24 aprile 2021) Come di consueto, anche isono stati assegnati il giorno precedente la cerimonia degli Oscar e dunque conosciamo ciò che è stato giudicato come il peggio del peggio dell'anno ...

Come di consueto, anche i2021 sono stati assegnati il giorno precedente la cerimonia degli Oscar e dunque conosciamo ciò che è stato giudicato come il peggio del peggio dell'anno passato. Ci sono due vittorie ...In attesa di scoprire quali sono stati i migliori, però, si è già tenuta la 'premiazione' dei peggiori: svelati i vincitori dei2021 . Assegnati dai membri della Golden Raspberry ...Premi anche per '365 giorni', 'Music', 'Dolittle' e 'Absolute Proof': ecco tutti i vincitori del peggio in ambito cinematografico ...Sono stati resi noti i vincitori dei Razzie Awards 2021, gli anti Oscar che premiano ogni anno il peggio dell'industra cinematografica.